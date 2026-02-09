Milan, nuovo budget per il prossimo mercato: tesoretto in arrivo!

Il Milan potrebbe ricevere un gran bel tesoretto in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono tanti calciatori interessanti, con l’obiettivo principale di rinforzare l’attacco. Moise Kean e Dusan Vlahovic nel mirino, ma anche altri. E ora il club attende il nuovo incasso.

Milan, tesoretto da 70 milioni!

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, in casa Milan si attendono dei riscatti di alcuni prestiti che porterebbero un ricco introito. Il riscatto di Jimenez è quasi certo, così come quello di Chukwueze. I due stanno sorprendendo in Premier League.

Poi ci sono anche Morata e Colombo, con quest’ultimo per cui si attende solo la salvezza aritmetica del Genoa. Più difficile, invece, i riscatti di Bennacer, Musah e Bondo. In totale, comunque, i rossoneri potrebbero incassare ben 70 milioni da reinvestire sul mercato.