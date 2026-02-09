Verso Pisa – Milan, Allegri può sorridere: ci sono dei recuperi!

Siamo entrati nella settimana di Pisa-Milan, in programma venerdì alle 20:45. I rossoneri arrivano alla sfida con i favori del pronostico, anche perché riposati per non aver giocato questo weekend a causa del rinvio contro il Como. Massimiliano Allegri può sorridere per la prossima giornata di campionato: un recupero è certo, mentre altri due sono sulla buona strada.

Leao ha recuperato: Pulisic e Saelemaekers ancora in dubbio

Buonissima notizia in casa Milan. Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Rafael Leao ha recuperato e sarà a disposizione per la trasferta. Restano in dubbio ancora Pulisic e Saelemaekers. Le sensazioni per i due, però, non sono del tutto negative.

Allegri spera di recuperare quanto prima l’intera rosa, così da poter continuare a lottare contro l’Inter – con il Napoli più distaccato – per la volata finale allo Scudetto. E c’è ancora il derby: l’obiettivo è avere tutta la squadra in forma per quella data.