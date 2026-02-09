Milan, occhi su un top player in Serie A: c’è la conferma!

Il Milan è al lavoro già per l’estate. L’obiettivo è trovare un centravanti di livello da regalare a Massimiliano Allegri. Gli occhi della dirigenza sono finiti in Serie A, dove si comincia a seguire anche da molto vicino un top player. Ancora presto per affondare il colpo, ma i rossoneri studiano con attenzione il possibile colpo del mercato estivo.

Il Milan vuole Kean: osservatori già al lavoro!

Non è ormai un mistero che Moise Kean potrebbe presto lasciare la Fiorentina. Secondo quanto affermato da Nicolò Schira su X, alcuni osservatori del Milan erano presenti al ‘Franchi’ durante Fiorentina-Torino, andata in scena sabato.

Il centravanti italiano, durante l’estate, avrà una clausola rescissoria di 62 milioni di euro valida dall’1 al 15 luglio. Una cifra alta, se si considera il rendimento del calciatore in questa stagione. Molto probabilmente si andrà a trattare con la Fiorentina.