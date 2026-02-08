Verso Pisa-Milan, come stanno Pulisic e Leao? Le novità da Milanello

Dopo tre giorni di riposo, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per iniziare la preparazione in vista dei prossimi impegni di Serie A. I rossoneri guardano già alla sfida della 25ª giornata contro il Pisa, a cui seguirà il recupero del match contro il Como, con l’intento di ritrovare continuità e soprattutto uomini chiave in un periodo cruciale della stagione. A tal proposito, ecco tutte le novità che riguardano Christian Pulisic e Rafael Leao, alle prese con i rispettivi infortuni.

Milan, il report dell’allenamento: migliorano Saelemakers e Pulisic, gestione per Leao

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo staff medico del Milan punta a riaggregare al gruppo sia Christian Pulisic che Alexis Saelemaekers entro metà settimana, così da renderli disponibili per la trasferta in terra toscana.

Prosegue invece la gestione di Rafael Leao, che resta a disposizione ma è ancora condizionato da un fastidio all’adduttore. Il calendario, condizionato dalla gara da recuperare con il Como, potrebbe offrire a mister Max Allegri l’occasione giusta per recuperare le sue pedine migliori.