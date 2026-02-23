Milan-Parma, Adani durissimo: “Anche il VAR è morto”

Daniele Adani ha analizzato il contestatissimo episodio che ha deciso Milan-Parma, ovvero il gol di Troilo, arrivato a seguito di un contatto tra il difensore ducale e Davide Bartesaghi. Un episodio che ha riacceso il dibattito, e che l’ex difensore ha commentato con estrema durezza.

La bordata di Adani sul caso arbitrale

Adani, nel corso della Domenica Sportiva, ha commentato in maniera decisa l’episodio di San Siro, spiegando come la dinamica fosse tutt’altro che regolare:

“Il blocco di Valenti non è fallo, è una strategia. Ma se tu (Piccinini) che guardi con calma non vedi una cosa, ovvero un giocatore che salta sopra le spalle a un altro, ti dico 9 su 10 è fallo. “

Una lettura netta, che mette in discussione la valutazione dell’arbitro in campo e la gestione dell’episodio nell’occasione che ha portato al gol decisivo del Parma.

L’affondo sul VAR

La critica più dura, però, è arrivata quando Adani ha affrontato senza filtri il tema della tecnologia, prendendo una posizione molto chiara sul VAR, che ha tenuto banco nel post-partita:

“E tu nemmeno non lo comunichi e non lo prendi in considerazione, cosa devo pensare del VAR? Che è morto pure il VAR“

Parole che riaccendono il dibattito sull’efficacia dello strumento e sulla capacità degli arbitri di intervenire negli episodi che indirizzano le partite. Secondo Adani, questo rappresenta un segnale preoccupante per la credibilità del sistema e del VAR, soprattutto in un momento in cui la trasparenza delle decisioni arbitrali è al centro del confronto pubblico.