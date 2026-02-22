Milan-Parma, Landucci deve rinunciare a un big: è successo nel riscaldamento

Il Milan è pronto a scendere in campo contro il Parma, in una sfida delicata per non perdere di vista i cugini dell’Inter. Una sfida già di per sé complicata e che si è complicata ancora di più prima del fischio d’inizio. Stiamo parlando di Matteo Gabbia, costretto a dare forfait.

Allegri perde Gabbia: dentro De Winter

A pochi minuti dall’inizio del match, Massimiliano Allegri deve già cambiare la formazione, con l’infortunio rimediato da Gabbia durante il riscaldamento. Per il difensore italiano si tratta di un fastidio muscolare accusato poco prima di uscire dal campo per rientrare negli spogliatoi. Al suo posto dentro Koni De Winter.