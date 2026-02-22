Milan-Parma, le formazioni ufficiali: Allegri rilancia alcuni pezzi importanti

Una sfida da non sottovalutare attende i rossoneri a San Siro. A Milano arriva un Parma in forma reduce da due successi consecutivi con Bologna e Verona. Un match che il Milan vuole e deve assolutamente vincere per non perdere di vista l’Inter e il sogno seconda stella. Per questo Allegri si affida alla migliore formazione a disposizione, con il ritorno del tandem Pulisic-Leao.

Il Milan con la formazione migliore: le scelte di Allegri

I dubbi alla vigilia erano tanti soprattutto per il reparto offensivo. Quei dubbi che ora Allegri ha sciolto definitivamente con la scelta di schierare nuovamente dal primo minuto Pulisic e Leao in avanti. A centrocampo ritorno anche di Saelemaekers, con Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan a completare il reparto. Arretra Bartesaghi nei tre di difesa insieme a Gabbia e Tomori, davanti a capitan Maignan.

FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (3-5-2); Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino