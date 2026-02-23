Milan – Parma, Florenzi netto sul gol: “Non avrei fatto come Bartesaghi…”

Il Milan si lecca le ferite dopo la sconfitta casalinga incassata contro il Parma nei minuti finali del secondo tempo. I rossoneri scivolano a -10 dalla vetta, una distanza che non dà ancora un verdetto matematico ma che allontana il Diavolo dal proprio sogno. Ad alimentare la discussione ancora una volta le scelte arbitrali, con il tanto discusso episodio del gol di Troilo e del suo contatto con Bartesaghi. Anche un ex rossonero come Alessandro Florenzi ha parlato al riguardo, dando il proprio punto di vista da uomo di campo.

Florenzi non ha dubbi sul contatto Troilo-Bartesaghi: il punto di vista dell’ex Milan

Nel consueto appuntamento settimanale di analisi calcistica di Sky Calcio Club, si è a lungo parlato del tonfo casalingo del Milan e della vittoria del Parma a San Siro. Al centro del dibattito, oltre alle criticità emerse nel corso della partita dei rossoneri che hanno portato al KO, anche le scelte arbitrali. Il focus dell’analisi in studio si è diretto sul gol vittoria siglato dai ducali: oltre al semi-blocco su Maignan su cui anche Landucci non si è voluto soffermare, a creare polemiche è il contatto tra Troilo, autore del gol, e Bartesaghi, in marcatura proprio sul calciatore del Parma. Andando a colpire di testa, Troilo ha sormontato il terzino milanista, situazione su cui molti chiedevano l’intervento arbitrale. Di avviso diverso è invece Alessandro Florenzi, che si è così espresso:

“Io casco per terra, questa è la verità. Se devo dire quello che avrei fatto io. Con la mia esperienza, se sento uno che mi sale sopra io vado per terra. E per me fischiano“.

Un’ammissione sincera da parte dell’ex laterale con un passato anche in rossonero, che fornisce il punto di vista di un calciatore d’esperienza e che conosce bene le dinamiche di campo.