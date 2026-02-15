Milan, proposta di rinnovo per il big? Tutto può cambiare alla fine della stagione! I dettagli

Il futuro di Luka Modric può essere ancora a tinte rossonere. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan starebbe valutando una proposta di rinnovo per il centrocampista croato. L’attuale contratto scade il 30 giugno e la dirigenza vuole muoversi prima dell’inizio del Mondiale. Sul tavolo ci sarebbe anche un aumento dell’ingaggio, vicino ai 4,5 milioni. La mossa ufficiale è attesa nelle prossime settimane.

La proposta del Milan per Modric

Il Milan vuole capire se esistano margini per proseguire con Luka Modric. Il centrocampista croato, leader tecnico del centrocampo, ha il contratto in scadenza il 30 giugno. La società rossonera, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe però pronta a formulare una proposta di rinnovo con adeguamento economico.

Una cifra importante, che conferma la volontà del club di puntare ancora sull’esperienza del Pallone d’Oro 2018. La dirigenza vuole dare un segnale chiaro, anche in vista degli obiettivi stagionali tra Serie A e competizioni europee.

La risposta attesa prima del Mondiale

Il Milan dal canto suo attenderà una risposta entro l’inizio del Mondiale, così da pianificare con chiarezza la prossima stagione. La volontà del giocatore sarà determinante.

La scelta non riguarda solo un contratto, ma un progetto tecnico. Il possibile rinnovo rappresenterebbe continuità, equilibrio e ambizione.