Milan, Pulisic rivela sulla sue condizioni: “Ecco come sto”

Domani sera il Milan tornerà in campo, dopo la sosta imposta dalla cerimonia d’apertura dei giochi olimpici allo stadio San Siro. Si ritornerà a parlare solo ed esclusivamente di calcio, con i rossoneri che faranno visita al Pisa. Una sfida che vede Allegri con ancora qualche dubbio da sciogliere in avanti, soprattutto con l’utilizzo di Christian Pulisic, che intanto ha rivelato le sue condizioni fisiche

“Sono vicino a dove voglio essere”, lo statunitense parla chiaro

L’infiammazione all’ileopsoas non sta lasciando tregua al numero 11 rossonero, che contro il Bologna ha guardato la partita da casa. Ora è tornato con il gruppo e stesso Massimiliano Allegri ha confermato la sua presenza domani, quantomeno per gli ultimi 15-20 minuti di gara.

Ma a far luce sulle sue condizioni ci ha pensato Pulisic stesso ad Access Hollywood, dichiarando di stare molto meglio, nonostante non sia ancora arrivato nella condizioni che vorrebbe. Resta però positivo sulla strada che porta alla guarigione totale, con l’americano desideroso di tornare il prima possibile al 100% per aiutare i suoi compagni verso quel sogno chiamato seconda stella.