Milan, Rabiot come Bastoni: i tifosi rossoneri sperano nella ‘furbata’ del francese

Rabiot al Milan

Il derby di Milano dell’8 marzo si avvicina, e tanti tifosi rossoneri hanno un pensiero fisso: la diffida di Adrien Rabiot. Il francese, pilastro del centrocampo di Massimiliano Allegri, rischia di saltare la gara se dovesse prendere un giallo nelle prossime uscite contro Parma e Cremonese.

Rabiot, la diffida preoccupa il Milan

Adrien Rabiot è tornato disponibile dopo aver scontato un turno di stop per l’espulsione (doppia ammonizione) rimediata nel match contro il Pisa. Il rosso non ha, però, “cancellato” la diffida accumulata in precedenza: il francese resta quindi a rischio squalifica per il derby.

Allegri dovrà gestire al meglio il centrocampista francese, che in questa stagione ha dimostrato di essere indispensabile con gol, assist e presenza costante. Intanto, la situazione ha riacceso le polemiche sulla gestione delle diffide: proprio ieri, Bastoni ha ricevuto l’ammonizione che gli consentirà di scendere regolarmente in campo nel derby.

Bastoni “salvato”: al derby ci sarà

Per l’Inter, invece, tra i diffidati c’era Bastoni, che ha ricevuto un giallo contro il Lecce, evitando così la squalifica e restando a disposizione di mister Chivu per il derby.

Bastoni, dopo le recenti polemiche del Derby d’Italia contro la Juventus, ha dunque blindato il suo posto. Per l’Inter è una grande notizia: perdere il centrale titolare in un derby sarebbe stato un colpo durissimo. Su Rabiot, invece, è tutto ancora da scoprire: la presenza nel match dipenderà da lui.

