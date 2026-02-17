Milan, Rabiot squalificato! Chi in mediana contro il Como?

Per il Milan domani è previsto il recupero della partita contro il Como e Massimiliano Allegri non potrà avere a disposizione Adrien Rabiot, visto il cartellino rosso rimediato dal francese nel match contro il Pisa. Assenza importante per i rossoneri visto l’impatto che il centrocampista ex Juventus sta avendo sul campionato e sulla squadra. Proprio nella partita di andata Rabiot si era reso protagonista con una bella doppietta che aveva portato il Milan a vincere, ma ora Allegri dovrà trovare una soluzione per sostituirlo.

Fofana bocciato

Stando a quanto riportato da ‘Gazzetta.it’ sarebbe arrivata una bocciatura per Youssouf Fofana da parte di Allegri. Il francese contro il Como dunque partirà dalla panchina molto probabilmente.

L’idea di Allegri, molto probabilmente, sarà quella di arretrare Ruben Loftus-Cheek dal ruolo di attaccante e farlo giocare a centrocampo. L’inglese arriva da un gol importante con il Pisa e può fare ancora bene.

E in attacco?

Per ora in avanti sembra certa solo la presenza di Nkunku, Allegri dovrà scegliere chi comporrà la coppia d’attacco con il francese. La scelta, quasi certamente, ricadrà su uno tra Leao e Fullkrug.