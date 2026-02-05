Milan, retroscena sulla possibile cessione di Nkunku: “In due si sono opposti”

Sul fronte cessioni, il giocatore che in casa Milan ha fatto più discutere è stato senza dubbio Christopher Nkunku. Il francese sembrava poter salutare il Diavolo dopo appena sei mesi, soprattutto nel caso in cui fosse arrivato un altro centravanti dopo Fullkrug. L’arrivo di Mateta, però, è saltato a causa dei problemi al ginocchio e quindi Nkunku è rimasto in rossonero, andando anche a segno nell’ultima gara con il Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni ad opporsi all’addio dell’ex Chelsea sono stati Max Allegri e Igli Tare.

Sabatini rivela su Nkunku: “Allegri e Tare non hanno voluto cederlo”

Intervenuto sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda Nkunku. Secondo l’esperto di mercato si sarebbe creata una vera e propria spaccatura all’interno della società: da un lato Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani favorevoli alla cessione, e dall’altro Max Allegri e Igli Tare contrari al suo addio. Di seguito le sue parole:

Nkunku era sul mercato per Ibrahimovic e Furlani: doveva andare via. Allegri e Tare hanno detto di no, soprattutto l’allenatore.

Anche Sabatini ha confermato, dunque, come la cessione di Nkunku sia stato tutt’altro che uno scenario improbabile. La volontà di mister Allegri, ed anche il mancato arrivo di un nuovo attaccante, hanno però avuto la meglio.