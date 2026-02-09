Milan, scelto l’attaccante per l’estate: la scadenza del contratto può sbloccare tutto

Il nome di Gabriel Jesus torna a circolare in orbita Milan. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il club rossonero sta seguendo con attenzione la situazione dell’attaccante brasiliano dell’Arsenal, legato ai londinesi da un contratto in scadenza nel 2027. Nessuna trattativa avviata, ma un monitoraggio costante che si inserisce nelle riflessioni estive sul reparto offensivo.

Il monitoraggio del Milan

Il Milan segue Gabriel Jesus e lo fa senza forzature. Il club rossonero sta osservando l’evoluzione della situazione dell’attaccante brasiliano, valutandone condizioni fisiche e prospettive future. Al momento non esistono contatti ufficiali, ma l’idea rientra nelle analisi di mercato per l’estate.

Il profilo è noto, l’esperienza internazionale pure. Proprio per questo il Milan si muove con attenzione, pronto a capire se e quando ci possano essere margini concreti.

Il contratto con l’Arsenal e gli infortuni

Gabriel Jesus ha un contratto con l’Arsenal valido fino al 2027. Un dettaglio che pesa nelle valutazioni, così come la storia recente degli infortuni, ormai alle spalle ma ancora parte del quadro complessivo.

Il Milan osserva perciò senza fretta, consapevole che ogni scelta sull’attacco passa da sostenibilità e affidabilità. La situazione resta quindi aperta, ma lontana da accelerazioni. L’eventuale occasione estiva dipenderà da più fattori, tecnici ed economici.