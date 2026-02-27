Milan, senti Jashari: un messaggio chiaro per Max Allegri

Ardon Jashari ha raccontato le emozioni che lo hanno accompagnato nel suo passaggio al Milan. Il centrocampista svizzero ha spiegato cosa significa questo club per lui e quanto il club rossonero rappresenti il raggiungimento di un importante traguardo personale.

Champions nel mirino e l’impronta di Allegri

Nell’intervista esclusiva rilasciata a Sport Mediaset, Jashari ha ribadito le priorità stagionali e il suo rapporto con Max Allegri:

“Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico. Raggiungere la Champions League è l’obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. Il mister è molto importante per ogni calciatore. Per la sua esperienza, per quello che ha fatto in passato, per i trofei che ha vinto puoi solo ascoltarlo perché sa esattamente cosa sia il calcio italiano e cosa serva per vincere. È un grande allenatore, vediamo tutti i giorni la passione che ci mette.”