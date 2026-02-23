Milan, sentito cos’è successo con Maignan? È saltata fuori tutta la verità!

Il Milan si prepara a ripartire dopo la brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro il Parma, ma a fare notizia nell’ambiente rossonero sono le indiscrezioni riportate da Matteo Moretto sui suoi canali ufficiali a proposito di Mike Maignan, con l’insider di mercato che svelato che prima del rinnovo del portiere, una big di Serie A avesse provato ad avviare i contatti per acquistarlo a parametro zero a giugno.

Il retroscena su Maignan

Secondo quanto riportato da Moretto, infatti, il portiere rossonero era stato attenzionato dalla Juventus nel periodo tra novembre e dicembre, la quale aveva provato ad offrire a Maignan un ingaggio di poco superiore a quello garantitogli dal Milan per il rinnovo, ma l’estremo difensore ha prima preso tempo e poi declinato l’offerta dei bianconeri, preferendo rinnovare con i rossoneri e diventare, più di quanto già non lo fosse, un riferimento per la squadra allenata da Max Allegri.

Per il Milan quello di Maignan è stato dunque un rinnovo molto importante, non solo perché hanno mantenuto uno dei portieri più forti del campionato, ma anche perché cosi facendo non si è andati a rafforzare delle potenziali rivali per la prossima stagione, visto che il destino di Mike sarebbe stato, in caso di rinnovo, quello di restare in Serie A.

L’importanza di Maignan

L’importanza di Magic Mike per il Milan è testimoniata anche da i numeri, visto che il portiere primeggia in varie speciali classifiche: è il portiere ad aver evitato più gol con le sue parate da inizio stagione in Serie A, ben 9; e anche il portiere ad aver collezionato più clean sheet “non previsti”: infatti senza il portiere francese, il Milan avrebbe tenuto la porta inviolata solo 6 volte, a discapito delle 9 fin qui di questo campionato.

Mike è dunque imprescindibile per il diavolo sia come capitano che come giocatore, ed il rinnovo del contratto con adeguamento dello stipendio è quantomai meritato per il giocatore migliore di questa stagione del Milan, che se lo coccola e spera possa continuare ad offrire queste prestazioni da fuoriclasse.