Milan, si concretizza l’affare in uscita! Le cifre e il comunicato ufficiale

Ottime notizie in casa Milan: come annunciato dal Bologna, infatti, Tommaso Pobega è stato riscattato a titolo definitivo dal prestito ed è diventato a tutti gli effetti un giocatore rossoblù. A confermarlo è stato lo stesso club emiliano tramite un comunicato ufficiale. Ecco allora i dettagli sul trasferimento e sulle cifre che incassa il Milan.

L’annuncio ufficiale del Bologna

Pobega è diventato a tutti gli effetti un giocatore rossoblù. E a comunicarlo è stato proprio il Bologna con un comunicato ufficiale:

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva”

Una scelta chiara, che conferma la fiducia del club nel centrocampista classe 1999. Pobega si lega al Bologna con un accordo pluriennale e diventa così un punto di riferimento del progetto rossoblù.

Le cifre dell’operazione

L’operazione ha un peso anche sul piano economico. Per il Milan si tratta di un incasso significativo, utile per la gestione del mercato visto che l’incasso è di 7 milioni di euro che vanno a sommarsi al milione già acquisito per il prestito oneroso.

Una cifra che certifica la volontà del Bologna di investire sul giocatore e che permette al Milan di avere ancora più forza economica nella prossima finestra di mercato.