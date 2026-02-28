Milan, spunta l’obiettivo numero uno per l’estate: è un ex Serie A!

Il Milan lavora già ai rinforzi per la stagione 2026/2027. I rossoneri puntano a tornare in Champions League in questa annata, per poi programmare per il futuro con maggior possibilità di investire nel prossimo futuro. Spuntano le prime idee, in particolar modo per il centrocampo, con Goretzka che resta l’obiettivo, ma il sogno diventa Sergej Milinkovic-Savic.

Milan, il sogno di Tare è Milinkovic-Savic: condizioni però complicate

Con il sempre più probabile ritorno alle coppe europee – si vedrà poi se Champions League o meno -, servirà sicuramente investire e aumentare le scelte a disposizione di Massimiliano Allegri. Per questo, Igli Tare lavora sin da subito per gli investimenti in più reparti, ma soprattutto nel centrocampo.

L’obiettivo numero uno resta Leon Goretzka, in scadenza col Bayern Monaco, ma il sogno è Sergej Milinkovic-Savic. L’ex centrocampista della Lazio piacerebbe non poco a Massimiliano Allegri, per doti fisiche e tecniche, per creare un centrocampo di altissimo livello con Modric e Rabiot.

Il problema riguarda il recente rinnovo del contratto, fino al 2028, e soprattutto i 20 milioni di euro a stagione che attualmente percepisce all’Al-Hilal. Una situazione in divenire dunque, ma i rossoneri sono in corsa per il calciatore.