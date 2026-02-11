Milan, spunta un nuovo nome per la difesa: possibile sgarbo all’Inter! I dettagli

La dirigenza del Milan è sempre attiva sul mercato per portare a Max Allegri rinforzi già all’inizio del mercato estivo e, come riportato da Sky Sport DE, per la difesa sbuca un nome che i rossoneri si contenderanno, tra le altre, con l’Inter: è quello di Kacper Potulski, centrale classe 2007 del Mainz in Bundesliga, già a 12 presenze e 1 gol tra campionato e Conference.

Il punto della trattativa

Secondo Sky Sport De, il Milan avrebbe già chiesto informazioni per il polacco, ma anche altri club italiani come Inter o Como si sarebbero già mossi con il Mainz.

Ma questo interessante prospetto avrebbe anche attirato l’interesse di club inglesi come Chelsea (che potrebbe girarlo in prestito allo Strasburgo che fatto con altri calciatori), Brentford e Brighton.

Potulski si inserirebbe nell’idea di mercato del Milan di acquistare sia profili molto giovani, ma anche giocatori più pronti da inserire nel parco alternative di mister Allegri, dando dunque la possibilità al tecnico livornese di poter fare affidamento sia su profili di esperienza con un importante numero di partite alle spalle, ma anche giocatori di prospettiva con cui valorizzare la rosa e l’Under-23

L’identikit di Potulski

Alto 1.95m, nonostante la sua giovane età Potulski si è preso con forza e carattere la difesa del Mainz da braccetto, ma grazie alla sua imponenza fisica può anche giocare come centrale.

Già a segno in campionato nella prestigiosa sfida contro il Bayern Monaco, con un gol che ha dato al Mainz un punto di prestigio contro i bavaresi, il difensore polacco si distingue per la sua personalità e il senso dell’anticipo, capace di vedere prima l’azione degli attaccanti avversari.

Nel Milan non si inserirebbe subito negli 11 titolari, ma potrebbe rientrare nelle rotazioni di Allegri, capace di valorizzare i difensori nella sua rosa e crescere insieme a profili di esperienza nel reparto arretrato milanista.