Milan, tesoretto e strategia: i partenti e gli obiettivi di Tare, i dettagli

Dopo la grande vittoria contro il Bologna, il Milan di Massimiliano Allegri avrà una decina di giorni a disposizione prima di tornare in campo contro il Pisa. Intanto, sono da segnalare i primi riscatti avvenuti per i giocatori mandati in prestito in estate: incassato un tesoretto che verrà utilizzato nel prossimo calciomercato.

Milan, cassa dai riscatti: da Colombo a Chukwueze

Stando a quando riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan ricaverà un tesoretto di circa 60 milioni di euro dalle varie cessioni in prestito. I primi 20 milioni arrivano dal riscatto del classe 2005, Alex Jimenez, da parte del Bournemouth: il 50%, però, andrà nelle casse del Real Madrid.

Dopo il terzino, sarà la volta di Tommaso Pobega. Il Bologna è pronto a comprarlo per 7 milioni al primo risultato utile conseguito a febbraio. Altri 10 milioni, invece, verranno da Genoa: quando i rossoblù saranno ufficialmente salvi, scatterà il riscatto automatico per Lorenzo Colombo. Infine, c’è il capitalo riguardante Samuel Chukwueze: si registra cauto ottimismo lato Fulham per il riscatto fissato a 30 milioni, tantissimi per quello che era poco più di un esubero al Milan.

Milan, servono questui due ruoli

Questo tesoretto di circa 60 milioni di euro verrà reinvestito la prossima estate. I rossoneri hanno ben chiara la strategia da effettuare: attaccante e difensore di alto livello, necessari per affrontare, quasi sicuramente, la Champions League. Il prossimo calciomercato servirà, anche, per allungare la rosa.