Milan, torna di moda la stella: è l’obiettivo per l’estate

Il Milan inizia a guardarsi intorno e prepara la prossima stagione. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ovviamente, sarà molto importante in termini di possibilità economiche sul prossimo mercato estivo. Sul taccuino di Tare ci sono diversi nomi, ma l’obiettivo per l’attacco resta Andrej Kostic: ecco cosa manca.

Mercato Milan, Kostic è il preferito: ecco cosa manca

Trattato già a lungo durante la scorsa estate, Andrej Kostic rimane il profilo preferito dalla dirigenza rossonera come attaccante del futuro. Lo scorso calciomercato, però, il Milan ha trovato qualche difficoltà nel portare avanti la trattativa per arrivare al centravanti montenegrino.

La Stella Rossa, detentrice del cartellino del bomber, è un osso duro e non intende fare sconti. Valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la prossima estate il Milan tornerà all’attacco, cercando di concludere l’affare.

I rossoneri hanno già ottenuto il si convinto della giovane stella, ma l’offerta recapitata lo scorso agosto è risultata troppo bassa rispetto alle richieste del club serbo. Quattro milioni più bonus non sono bastati, ma la sensazione è che col Milan voglia chiudere: bisognerà avvicinarsi alla clausola rescissoria di 20 milioni.