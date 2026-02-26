Modric porta un’altra leggenda al Milan? Un suo ex compagno è il sogno di mercato

L’apporto di Luka Modric al Milan è stato davvero impressionante. E questo non è passato inosservato agli occhi di nessuno, neanche dei suoi ex compagni di squadra. Per questo, Casemiro potrebbe clamorosamente decidere di seguire le orme del croato e riformare due terzi del centrocampo da sogno dei tempi del Real Madrid. Infatti, il brasiliano in uscita dal Manchester United è accostato anch’egli al Milan e potrebbe rappresentare una super opportunità

Casemiro al Milan? La folle indiscrezione di mercato

Come riportato dal tabloid britannico The Sun, Casemiro lascerà il Manchester United in estate a seguito della scadenza del contratto che lo lega ai Red Devils. Per questo, arrivati a fine febbraio, è ora di darsi intorno. Il mediano brasiliano 34enne non è più un giovanotto e, dunque, vorrebbe intraprendere una possibile ultima esperienza nel grande calcio europeo, visto anche il probabile ritiro dalla Nazionale in seguito al Mondiale. Ecco che, dunque, il Milan potrebbe sognare la reunion di buona parte del centrocampo del Real Madrid, assieme a Modric.

I numeri stagionali di Casemiro

L’ultima stagione di Casemiro al Manchester United non è stata affetto negativa: 25 presenze condite da 5 gol e 2 assist, numeri interessanti in zona gol e in termini di contributo per la squadra. Ma, tuttavia, nel corso della sua esperienza britannica non tutto è stato luccicante: dal 2022, anno del suo arrivo dal Real Madrid, Casemiro è stato altalenante sia in termini di rendimento che di forma fisica, in piena balìa della situazione dei Red Devils. Che sia il Milan il suo ultimo picco in carriera?