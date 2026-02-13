Rinnovo Modric, il Milan spinge ma spunta la posizione del giocatore

L’arrivo di Luka Modric al Milan è sicuramente uno dei punti fondamentali per la rinascita del club rossonero. Insieme all’Allegri-bis, il suo ingaggio risulta essere la chiave per la rifondazione rossonera, alla ricerca di nuovi titoli e di altissime ambizioni dopo qualche stagione particolarmente complicata. Il mago croato disegna ancora calcio sul terreno di gioco e il Milan vuole approfittarne ancora, esercitando l’opzione del rinnovo: molto dipenderà da Modric stesso.

Il Milan vuole rinnovare Modric: la posizione del croato

Quest’estate il Milan ha messo a segno un colpo a dir poco stellare di calciomercato: l’arrivo di Luka Modric da svincolato dal Real Madrid è stato una vera e propria manna dal cielo. Ordine, geometria, leadership al servizio di Massimiliano Allegri per la ricostruzione rossonera. E, fortunatamente, una condizione fisica piuttosto positiva, che gli ha permesso di disputare la maggior parte delle gare. Tutti in casa Milan sanno quanto il croato sia prezioso e, dunque, vorrebbero esercitare l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, riporta La Gazzetta dello Sport. Da parte del giocatore c’è soddisfazione, ma vuole aspettare il termine della stagione prima di prendere decisioni.

Il rendimento di Modric

A dimostrazione della tenuta fisica davvero ottimale, ci sono il numero di presenze e il rendimento racimolati da Modric sin qui: 24 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia, condite da 1 gol e 3 assist. Un discreto contributo anche in zona gol, dunque, per un giocatore maggiormente dedito alla regia e alla gestione del gioco, capace di sfruttare la velocità di esterni e attaccanti o, al contempo, di pennellare traiettorie precise per i calci piazzati.