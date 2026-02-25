Novità Gimenez: il Milan sta per ritrovarlo? Ecco cosa filtra sul rientro

La questione attaccanti in casa Milan è ormai diventato un tema delicato da trattare. Anche contro il Parma sono arrivati ben 25 tiri, ma nessuno davvero pericoloso oltre al palo di Leao. Attualmente i calciatori di ruolo sono quattro, cinque se ci contiamo Santiago Gimenez, fermo da ottobre. Ma finalmente ci siamo, con il Bebote sempre più vicino al rientro.

Quanto torna il messicano? Settimana prossima può arrivare l’ok

Manca da quel 28 ottobre e quei 62 minuti contro l’Atalanta. Un’assenza che a tratti ha pesato, più che altro nelle rotazioni di Allegri, visti i tanti problemi fisici accusati da Leao e Pulisic. Il messicano, però, è pronto a tornare e settimana prossima si attende il via libera definitivo.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez volerà ad Amsterdam per una visita di controllo. L’obbiettivo è ottenere l’ok per inizia il suo processo di riatletizzazione, in modo tale da ritornare utile per il rush finale di stagione.