Occhio Milan, due big rischiano di saltare il derby: il motivo

Il Milan si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Cremonese, ma nella mente dei rossoneri c’è inevitabilmente anche la sfida successiva, ovvero il Derby della Madonnina contro l’Inter. Salvo ulteriori variazioni di classifica, i rossoneri arriveranno allo scontro diretto con ben 10 punti di differenza: un distacco tra prima e seconda che ha il sapore di giochi conclusi, ma Massimiliano Allegri e il suo gruppo non intende rendere la vita facile ai rivali. In occasione dell’appuntamento contro i nerazzurri, il Diavolo rischia di perdere due pedine importantissime come Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot, attualmente diffidati e probabilmente in campo per la sfida contro la Cremonese.

Allegri rischia due titolarissimi: la loro partecipazione in Milan-Inter è in bilico

Sia per ragioni di classifica che per motivazioni storiche e campanilistiche, il Derby della Madonnina tra Milan e Inter in programma tra due settimane sarà uno snodo fondamentale di questa stagione 2025/26. I rossoneri si trovano a -10 dai cugini, ma la stracittadina milanese non è mai una sfida qualunque: il Diavolo farà di tutto pur di rovinare la festa a Chivu e alla sua squadra.

Prima del derby c’è però da concentrarsi sul match precedente, quello che il Milan giocherà domenica a ora di pranzo contro la Cremonese. Le intenzioni attuali di Massimiliano Allegri sembrano chiare: mettere in campo la squadra migliore per trovare i tre punti, vendicare il KO dell’andata e tenere lontano le inseguitrici. Rimane tuttavia un dettaglio fondamentale da tenere in considerazione: Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers, oltre ad Athekame e Fofana, fanno parte della lista dei diffidati rossoneri. Ciò vuol dire che, in caso di ammonizione contro la Cremonese, scatterebbe la squalifica per il derby. Un elemento che Allegri dovrà tenere d’occhio per non avere brutte sorprese tra una decina di giorni.