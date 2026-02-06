Occhio Milan, l’annuncio su Leao è chiaro: potrebbe accadere molto presto

Fabio Caressa ha acceso i riflettori su Rafael Leao dopo la vittoria convincente del Milan a Bologna. Il giornalista ha analizzato la situazione del portoghese e ha messo in guardia: se non cambia atteggiamento, il suo ruolo potrebbe essere messo in discussione.

Occhio Milan: Leao da indispensabile a ‘piano B’?

Le statistiche di Leao restano notevoli, ma le prestazioni sul campo, negli ultimi mesi, non hanno brillato come un tempo. Caressa, infatti, sottolinea proprio che in diverse partite il contributo reale alla squadra non è stato granché:

” Occhio Leao, perché da indispensabile a giocatore molto utile perché i numeri lo dicevano, potrebbe scivolare un po’ indietro. Anche nelle partite in cui i numeri parlavano per lui, le prestazioni non erano indimenticabili. È arrivato il momento di darsi una mossa oppure se il Milan dimostra di poter fare alla grande senza Leao, come il Bologna, le cose per lui cominciano a essere più complicate. Allegri lo ha sempre difeso, però intanto comincia a tenerlo da parte”

Il momento della verità per Leao

Il tecnico rossonero, secondo Fabio Caressa, sta trovando conferme anche da chi sembrava in crisi. Sono proprio questi segnali che il ruolo primario di Leao potrebbe cambiare, come riportato dal giornalista italiano: