Pisa-Milan, pochi dubbi di formazione per Allegri: la decisione su Leao e Pulisic

Tutto pronto per il ritorno in campo del Milan dopo una pausa lunga dieci giorni. I rossoneri scenderanno in campo a Pisa per dare continuità alla vittoria di Bologna. L’obiettivo è quello di recuperare più punti possibili sulle dirette concorrenti. Quale migliore occasione del weekend nel quale l’Inter affronterà la Juventus e la Roma andrà a Napoli. Massimiliano Allegri, nel frattempo, ha sciolto quasi tutti i dubbi di formazione.

Da Tomori a Leao, come cambia il Milan a Pisa

Mike Maignan difenderà la sua squadra in mezzo ai pali, protetto da Pavlovic e Tomori, che dovrebbe tornare titolare. Secondo ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, sarà uno tra Gabbia e De Winter a riposare. Confermato il centrocampo con Rabiot, Modric e Fofana in mezzo. Bartesaghi e Athekame sulle fasce, in attesa del rientro di Saelemaekers. In attacco spazio a Nkunku e Loftus-Cheek, entrambi a segno nell’ultima occasione.

Qualche dubbio su Leao, che però dovrebbe partire dalla panchina insieme a Pulisic. Come annunciato dal tecnico rossonero in conferenza stampa, i due stanno meglio, ma difficilmente saranno in condizione per partire dall’inizio.

Questa la probabile formazione:

MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Bartesaghi, Rabiot, Modric, Fofana, Athekame; Nkunku, Loftus-Cheek.