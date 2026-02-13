Pisa-Milan, un titolare salta la sfida: l’allenatore è in difficoltà

A meno di 6 ore dal fischio d’inizio di Pisa-Milan, il tecnico nerazzurro Hiljemark dovrà fare a meno di Scuffet, non convocato per la gara di stasera a causa di un infortunio. E con Semper ancora ai box, tra i pali ci sarà il terzo portiere Nicolas.
Scuffet e Semper non convocati: al loro posto l’esperto Nicolas e un 2009
Emergenza totale fra i pali per Hiljemark, che dopo Semper perde anche Scuffet, titolare inamovibile nelle ultime gare. L’estremo difensore classe 1996 è alle prese con un infortunio muscolare, motivo per il quale il club toscano ha preferito non convocarlo per il match di stasera contro il Milan.
A difendere la porta nerazzurra ci sarà dunque Nicolas, 37enne brasiliano al debutto stagionale, ma che ha già un passato in Serie A, tra Hellas Verona ed Udinese, per un totale di 39 gare disputate nel massimo campionato italiano. Convocato inoltre Tommaso Guizzo, portiere classe 2009 del settore giovanile del Pisa, alla sua quarta convocazione tra i grandi.