Trasferte vietate ai tifosi dell’Inter: curva vuota per il derby?

A causa dello spiacevole episodio che ha visto protagonisti i tifosi dell’Inter a Cremona, i nerazzurri non avranno il sostegno del pubblico per diverse partite. Il divieto resterà in vigore fino al 23 marzo, ma non impedirà ai tifosi di prendere parte al derby contro il Milan.

Milan-Inter, i tifosi nerazzurri ci saranno: la decisone ufficiale

Il secondo derby stagionale si disputerà l’8 marzo e il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter va oltre questa data. Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta dello Sport’, però, la sfida contro il Milan farà eccezione. In quel caso, infatti, non ci sarà alcun trasferimento della tifoseria. Discorso diverso per le trasferte dei nerazzurri a Reggio Emilia, Lecce e Firenze, nelle quali non ci saranno i tifosi della Beneamata. Questa la decisione ufficiale del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.