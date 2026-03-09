Adani torna all’attacco su Allegri! Duro giudizio: le parole fanno discutere

Adani commenta l'episodio del Milan

Le parole di Lele Adani riaccendono il dibattito sul modo di comunicare di Massimiliano Allegri. Durante la trasmissione televisiva ‘La Domenica Sportiva’, l’ex calciatore e oggi opinionista ha espresso una critica diretta all’allenatore del Milan. Il tema riguarda soprattutto il rapporto tra analisi, comunicazione e interpretazione del calcio moderno. Secondo Adani, l’approccio dell’allenatore livornese sarebbe distante dall’evoluzione del gioco e dal modo in cui oggi si racconta e si analizza il calcio in televisione.

Le parole di Adani su Allegri

Nel corso della trasmissione, Lele Adani ha commentato il modo di comunicare dell’allenatore rossonero. Il riferimento è alle dichiarazioni che spesso accompagnano le partite e le analisi tecniche del Milan.

Ad Allegri non gliene frega niente della comunicazione: ha il suo modo di pensare che va contro l’evoluzione del calcio.”

 

L’opinionista ha sottolineato come, secondo lui, l’allenatore mantenga una posizione molto distante dal tipo di confronto che oggi caratterizza il dibattito calcistico.

Il riferimento alla comunicazione post-partita

Nel suo intervento televisivo, Adani ha insistito sul rapporto tra analisi tecnica e comunicazione.

“Quindi anche i nostri complimenti, a Max, non interessano: più si va nell’analisi e lui più se ne sbatte, non gli interessa comunicare.”

