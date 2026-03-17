Addio Leao? Il Milan ha già un sostituto nel mirino: il nome e i dettagli

Dopo la sconfitta contro la Lazio Rafel Leao è tornato ad essere un caso. All’Olimpico il giocatore non ha accettato il cambio e si è divincolato dal tentativo di abbraccio di Massimiliano Allegri, per poi continuare a manifestare il proprio disaccordo anche negli spogliatoi. Quanto fatto dal portoghese non è per niente piaciuto alla dirigenza e quanto accaduto rende ancora più incerto il suo futuro. Il club sembra pronto ad ascoltare offerte per il numero dieci e avrebbe già individuato il successore.

Milan, se parte Leao il preferito è Nusa del Lipsia

In attesa di capire quale sarà il futuro di Rafael Leao, in casa Milan è già partita la ricerca dell’eventuale sostituto. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il profilo individuato sarebbe quello di Antonio Nusa, esterno norvegese del Lipsia protagonista con la maglia della sua nazionale contro l’Italia. Il club tedesco valuta il classe 2005 circa 35 milioni di euro.

Milan-Leao, trattativa per il rinnovo al momento congelata

La trattativa per il rinnovo di Rafael Leao è stata congelata. Il contratto del portoghese scade nel 2028 e, secondo il ‘Corriere della Sera’, il Milan è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno in estate per lui. Pur avendo una clausola da 170 milioni, il club rossonero potrebbe sedersi al tavolo per cifre intorno agli 80 milioni di euro.

Da Casa Milan si attendono interessamenti da Premier League e Arabia Saudita.