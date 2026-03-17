Milan, La Gazzetta sgancia la bomba: decisione pesantissima su Leao!

La dirigenza rossonera, come Allegri e squadra, è concentrata su questo finale di stagione con una qualificazione Champions da centrare. La società, però, inizia a guardarsi intorno in vista della prossima stagione, dove ci saranno inevitabilmente degli innesti ma anche delle cessioni: Leao può partire.

Milan, Leao in partenza? Il piano della società

Il prossimo anno, con molta probabilità, il Milan tornerà in Champions League e di conseguenza avrà bisogno di allungare la rosa. Servirà acquistare nuovi tasselli per rinforzare i punti deboli, e per trovare nuove risorse. Non è esclusa, però, qualche cessione importante.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri valuteranno eventuali offerte per Leao. Il portoghese ha una clausola da 170 milioni di eruo ma saranno ascoltate proposte anche inferiori. La società è pronta a valutare seriamente la sua cessione per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Sul numero 10 rossonero ci sono diversi club: nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti di squadre inglesi e arabe. L’eventuale cessione di Leao sarebbe un evento non di poco conto, tenendo a mente che è stato il centro del progetto rossonero per diversi anni portando anche uno Scudetto a Milano.