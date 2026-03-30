Allarme Rabiot, ci sarà contro il Napoli? Le ultime verso il match

Adrien Rabiot rassicura il Milan. Come rivela il Corriere dello Sport, il centrocampista francese ha superato senza conseguenze l’affaticamento al ginocchio accusato durante gli impegni con la Nazionale.

Rabiot: la botta in Nazionale non compromette il Napoli

Deschamps aveva comunicato un problema muscolare al numero 12 rossonero nei giorni scorsi, alimentando dubbi sulla sua disponibilità per la sfida di lunedì contro il Napoli. La gara contro i partenopei rappresenta un crocevia decisivo nella rincorsa scudetto del Milan, e l’assenza di Rabiot avrebbe creato un vuoto tattico significativo. La sua presenza in panchina ieri sera nella partita della Francia contro la Colombia, tuttavia, ha già fornito segnali incoraggianti. Il centrocampista francese è tornato a rassicurare sulla sua condizione fisica, confermando che la botta subita non avrà strascichi.

Milan con Rabiot: una squadra completamente diversa

Nelle ultime settimane è emerso chiaramente come il Milan cambi volto in base alla presenza del francese a centrocampo. Con Rabiot in campo, la squadra gestisce il ritmo, costruisce dal basso e crea superiorità numerica negli spazi. Senza di lui, la manovra diventa più lenta e prevedibile. Questa stagione ha evidenziato come il suo apporto sia diventato essenziale per il gioco rossonero, specialmente nelle partite contro avversari di alto livello. La certezza del suo rientro pieno per il Napoli elimina quindi una variabile di rischio importante proprio quando il calendario diventa decisivo.

La Nazionale francese lo ha utilizzato in panchina come segnale di cautela, una scelta comprensibile in ottica prevenzione. Allegri, però, avrà la possibilità di schierarlo dal primo minuto o di gestirne la presenza in base all’andamento della gara. La flessibilità tattica torna così disponibile per il tecnico.

Nelle prossime giornate il Milan affronterà una sequenza di match che definiranno realmente le ambizioni scudetto. Rabiot in piena forma rappresenta la differenza tra una squadra competitiva e una che naviga a vista. La conferma sulla sua disponibilità per il Napoli arriva al momento giusto, quando ogni dettaglio della rosa assume un peso specifico nella lotta per il titolo.