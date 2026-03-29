Milan, test in famiglia per valutare Gimenez e Loftus-Cheek: cosa filtra

Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek accelerano il loro recupero nel Milan. Come rivela il Corriere dello Sport, i due giocatori hanno partecipato a un test in famiglia contro il Milan Futuro per verificare le loro condizioni fisiche dopo gli infortuni.

Santiago Gimenez, recupero importante per il finale di stagione

L’attaccante messicano rappresenta la soluzione principale per il finale di stagione rossonero. Gimenez è tornato in campo nel finale di Milan-Torino e ha utilizzato l’allenamento congiunto per migliorare la propria condizione atletica. La sua disponibilità per la trasferta partenopea contro il Napoli potrebbe essere molto importante in un momento in cui l’attacco rossonero fatica non poco. L’ex Feyenoord dovrà dimostrare di aver recuperato pienamente la forma per incidere negli scontri diretti che attendono la squadra.

Allegri aveva focalizzato l’attenzione principalmente su Gimenez durante il test. Il tecnico ritiene l’attaccante determinante per affrontare le sfide cruciali di questa fase della stagione. Il miglioramento fisico riscontrato nel match contro l’Under 23 rappresenta un segnale positivo per i prossimi impegni.

Loftus-Cheek scende in campo con un dispositivo protettivo

Il centrocampista inglese ha partecipato al test indossando un dispositivo protettivo alla mascella, fratturata a febbraio in uno scontro di gioco con il portiere del Parma Corvi. L’inglese dovrebbe rientrare contro il Napoli anche se il recupero completo richiede ancora cautela.

L’inglese ha dimostrato di poter giocare con la protezione, elemento che consente al Milan di contare su una risorsa importante a centrocampo. La sua presenza negli ultimi mesi della stagione rappresenta un valore aggiunto per la profondità della rosa. L’allenamento congiunto ha confermato che entrambi i giocatori possono mettersi a disposizione della squadra per il rush finale.

Quali sono le aspettative per il big match?

Il vero banco di prova arriverà a Napoli. Gimenez dovrà dimostrare di aver ritrovato completamente la forma per incidere contro una difesa competitiva. Loftus-Cheek avrà il compito di garantire equilibrio e qualità nel gioco di transizione del Milan. L’allenamento interno ha fornito dati positivi, ma solo le partite ufficiali riveleranno il reale stato di forma dei due giocatori.

Il Milan affronta il finale di stagione con due pedine offensive recuperate. Gimenez e Loftus-Cheek rappresentano il valore aggiunto per competere negli ultimi scontri.