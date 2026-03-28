Milan, un titolarissimo salta il Napoli: che mazzata per Allegri

Al rientro della sosta ci sarà il Napoli sulla strada del Milan. Una sfida scontro diretto tra la seconda e terza forza del campionato, ancora in corsa per quel sogno chiamato Scudetto. E Allegri spera di avere a disposizione tutti gli effettivi contro i campioni d’Italia in carica, anche se dovrà fare a meno di Matteo Gabbia. Il difensore centrale del Milan continua il suo percorso di recupero dall’intervento all’ernia inguinale lontano dai compagni, saltando anche l’allenamento congiunto con il Milan Futuro.

Gabbia e il Milan: la difesa in emergenza verso Napoli

Con Gabbia ancora fuori dai giochi, Allegri dovrà fare i conti con un’emergenza difensiva che si protrae ormai da settimane. La partita contro il Napoli rappresenta uno snodo tattico decisivo della stagione, e perdere uno dei difensori centrali più affidabili complica ulteriormente le scelte di formazione.

La gestione dei tempi di recupero diventa cruciale. Questo calendario non lascia margini per accelerare il rientro di Gabbia. L’intervento all’ernia inguinale non ammette forzature, e il Milan sa che una ricaduta sarebbe ancora più costosa sul piano fisico e tattico.

Leao assente a Milanello: continuano i controlli in Portogallo

Non solo Gabbia a destare preoccupazione. Anche Rafael Leao è rimasto lontano da Milanello, in Portogallo per controlli fisici dopo una riacutizzazione del dolore all’adduttore. L’attaccante portoghese rappresenta un’altra assenza pesante nella preparazione verso la sfida partenopea. Mentre Gabbia lavora a parte per un recupero programmato, Leao è in fase diagnostica per valutare l’entità del problema muscolare.

Doppia assenza che costringe Allegri a rimodulare le strategie offensive e difensive. Il Napoli avrà di fronte un Milan ancora non al completo, costretto a fare affidamento su alternative che negli ultimi mesi hanno fornito prestazioni altalenanti.