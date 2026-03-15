Allegri affronta Sarri, chi avrà la meglio? I precedenti parlano chiaro

Questa sera alle ore 20:45 il Milan di Massimiliano Allegri giocherà sul campo della Lazio per trovare ulteriore continuità e accorciare sulla vetta della classifica. Dopo la vittoria nel Derby di Milano e al netto del pareggio casalingo di ieri dell’Inter, i rossoneri hanno l’opportunità di andare a soli cinque punti di distanza dai cugini, ma servirà trovare il successo contro i biancocelesti in casa loro. La sfida contro gli uomini di Maurizio Sarri rimetterà due allenatori che hanno segnato l’ultimo decennio della Serie A uno di fronte all’altro.

Lazio-Milan è anche Sarri-Allegri: lo storico delle sfide tra i due allenatori

La gara odierna in programma allo Stadio Olimpico di Roma sarà la 22esima volta in cui Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri si affronteranno. I due tecnici si sono sfidati per la prima volta nella stagione 2003/04 in Serie C2, quando Allegri era sulla panchina dell’Aglianese e Sarri su quella della Sangiovannese: in quel caso la gara era terminata con il risultato di 0-0.

Il bilancio delle sfide tra i due tecnici toscani è abbastanza netto: nei 21 match che precedono la partita odierna, Allegri ha trovato la vittoria ben 12 volte, mentre l’attuale tecnico biancoceleste si ferma a 5 successi; 4 invece i pareggi.