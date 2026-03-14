“Cosa hai da invidiare ad Allegri?”, Sarri ironico: risposta a sorpresa

Alla vigilia di Lazio Milan, in programma domani sera allo Stadio Olimpico, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, analizzando la sfida contro la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico biancoceleste, tra ironia e analisi tattica, ha affrontato diversi temi, dal valore dell’avversario alle differenze tra i due club.

Sarri, il commento su Allegri e il valore dei club

Nel corso della conferenza, Sarri si è espresso anche sul confronto con Allegri e sulle differenze dei due club, con una buona dose ironica:

“Allegri è l’allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, è chiaro che si possono permettere giocatori importanti. Qualcosa gliela invidio, ma questo fa parte del gioco. Cosa può invidiare Allegri? Chiedilo a lui.”

Le parole sulla difficoltà della sfida

Sarri ha poi analizzato le caratteristiche della squadra rossonera, mettendo in guardia i suoi giocatori sui punti di forza e le qualità del Milan:

“Il Milan ha caratteristiche ben chiare, ha qualità tecniche e fisiche elevatissime. Dovremo essere bravi a non concedere il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Sarà una partita difficilissima tatticamente.”

Il tecnico biancoceleste ha dunque ribadito la complessità, soprattutto tattica, della sfida con Massimilano Allegri.