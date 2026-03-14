Lazio-Milan, Allegri non si nasconde su Pulisic: “Motivo di discussione”, poi sulla rimonta Scudetto

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Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Lazio e Milan

Poco più di 24 ore al ritorno in campo del Milan. I rossoneri vogliono dare continuità al successo nel derby, andando a caccia dei tre punti anche contro la Lazio. Il Diavolo non vuole smettere di sognare e spera di poter recuperare i sette punti di svantaggio all’Inter capolista. Intanto, in mattinata, Max Allegri ha tenuto la sua conferenza stampa alla vigilia del match.

Scudetto, Allegri senza troppi giri di parole: “C’è solo un modo”

Il tecnico rossonero ha analizzato la sfida di domani, concentrandosi però anche sul sogno Scudetto e su alcune problematiche riscontrate dai suoi giocatori:

POST DERBY – Giustamente dopo il derby eravamo tutti contenti, soprattutto per i 3 punti presi sulle inseguitrici. Martedì però la squadra si è presentata serena e tranquilla, i ragazzi hanno festeggiato domenica. Domani c’è la Lazio e le squadre di Sarri sono sempre difficili da affrontare.

SOGNO SCUDETTO – Non è questione di provare a vincere lo Scudetto, ma altre partite. Davanti c’è una squadra con 7 punti di vantaggio e ha dimostrato di essere la più forte. Dietro ci sono squadre che ci stanno rincorrendo, con 60 punti non abbiamo fatto ancora nulla.

CHI AL POSTO DI RABIOT – Domani giocherà uno tra Jashari e Ricci, non so ancora chi. Loro sono una squadra brava in fase difensiva, ma nell’ultima fase della partita sono bravi a segnare.

GIMENEZ – Non sarà convocato domani, oggi farà un mezzo allenamento con la squadra. Sta bene, soprattutto dal punto di vista psicologico e per la fine della stagione ci serve questo.

Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Lazio e Milan
Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Lazio e Milan

RIMONTA SCUDETTO – C’è solo un modo per raggiungere l’Inter: loro che perdono e noi che vinciamo. Non ci sono altre chiacchiere. Da lì non si scappa.

LAZIO – La partita di domani sarà difficile. Per caratteristiche di giocatori, la Lazio ha fatto questo tipo di campionato: buona fase difensiva e brava nelle ripartenze.

PULISIC SENZA GOL – Sicuramente è motivo di discussione perché è un attaccante, ma sta molto meglio dal punto di vista fisico, come Leao. Fullkrug sta bene, Nkunku molto bene.

FOFANA – Il prossimo step sono i gol. Gli assist li ha fatti, ma ora il gol arriverà.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
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