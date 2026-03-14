Lazio-Milan, Allegri non si nasconde su Pulisic: “Motivo di discussione”, poi sulla rimonta Scudetto

Poco più di 24 ore al ritorno in campo del Milan. I rossoneri vogliono dare continuità al successo nel derby, andando a caccia dei tre punti anche contro la Lazio. Il Diavolo non vuole smettere di sognare e spera di poter recuperare i sette punti di svantaggio all’Inter capolista. Intanto, in mattinata, Max Allegri ha tenuto la sua conferenza stampa alla vigilia del match.

Scudetto, Allegri senza troppi giri di parole: “C’è solo un modo”

Il tecnico rossonero ha analizzato la sfida di domani, concentrandosi però anche sul sogno Scudetto e su alcune problematiche riscontrate dai suoi giocatori:

POST DERBY – Giustamente dopo il derby eravamo tutti contenti, soprattutto per i 3 punti presi sulle inseguitrici. Martedì però la squadra si è presentata serena e tranquilla, i ragazzi hanno festeggiato domenica. Domani c’è la Lazio e le squadre di Sarri sono sempre difficili da affrontare.

SOGNO SCUDETTO – Non è questione di provare a vincere lo Scudetto, ma altre partite. Davanti c’è una squadra con 7 punti di vantaggio e ha dimostrato di essere la più forte. Dietro ci sono squadre che ci stanno rincorrendo, con 60 punti non abbiamo fatto ancora nulla.

CHI AL POSTO DI RABIOT – Domani giocherà uno tra Jashari e Ricci, non so ancora chi. Loro sono una squadra brava in fase difensiva, ma nell’ultima fase della partita sono bravi a segnare.

GIMENEZ – Non sarà convocato domani, oggi farà un mezzo allenamento con la squadra. Sta bene, soprattutto dal punto di vista psicologico e per la fine della stagione ci serve questo.

RIMONTA SCUDETTO – C’è solo un modo per raggiungere l’Inter: loro che perdono e noi che vinciamo. Non ci sono altre chiacchiere. Da lì non si scappa.

LAZIO – La partita di domani sarà difficile. Per caratteristiche di giocatori, la Lazio ha fatto questo tipo di campionato: buona fase difensiva e brava nelle ripartenze.

PULISIC SENZA GOL – Sicuramente è motivo di discussione perché è un attaccante, ma sta molto meglio dal punto di vista fisico, come Leao. Fullkrug sta bene, Nkunku molto bene.

FOFANA – Il prossimo step sono i gol. Gli assist li ha fatti, ma ora il gol arriverà.