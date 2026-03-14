Milan, Allegri non vuole più rinunciare al rossonero: confermato contro la Lazio

Domani il Milan scenderà in campo nell’attesa sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Reduce da una convincente vittoria nel derby, Allegri sembra intenzionato a ripartire proprio dal protagonista indiscusso della gara contro l’Inter, ovvero Estupinan che come riportato da La Gazzetta dello Sport, si prepara a vestire nuovamente la maglia da titolare contro i biancocelesti.
Milan, sempre più Estupinan: titolare anche contro la Lazio
La rete decisiva nel Derby di domenica scorsa sembra aver dato una svolta alla stagione di Estupinan. Superato nelle gerarchie da un convincente Bartesaghi, su cui Allegri continua a puntare forte, sembrava ormai destinato a racimolare qualche minuto da subentrato per il resto della stagione. Invece la chance da titolare contro l’Inter ha completamente rivitalizzato l’ex Brighton, con una prestazione convincente, sigillata dal gol vittoria.
Ora Allegri non vuole spegnere la fiamma dell’ecuadoriano, anzi punta proprio a sfruttare il suo stato di forma. Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri Estupinan è stato provato a sinistra maggiormente rispetto a Bartesaghi; segnale che fa suppore un suo possibile impiego dal primo minuto contro la Lazio.
Una titolarità che sarebbe eventualmente meritata. Non solo per la firma decisiva della scorsa giornata, ma anche per il suo comportamento mai sopra le righe e per l’impegno posto durante la settimana.