Lazio-Milan, chi al posto di Rabiot: scelta a sorpresa di Allegri per il centrocampo

Il Milan si appresta a tornare in campo dopo il successo nel derby, in quello che può essere un weekend decisivo per la corsa Scudetto. I tre punti contro l’Inter hanno sicuramente riacceso qualche piccola speranza in casa Diavolo, ma per poterci credere davvero dovranno aiutare i risultati delle prossime ore.
I nerazzurri sfideranno l’Atalanta oggi alle 15.00, mentre i rossoneri domani sera alle 20.45 andranno all’Olimpico per affrontare la Lazio. Una gara in cui si dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, che Allegri avrebbe deciso di sostituire con un nome abbastanza a sorpresa.
Milan, Rabiot squalificato: con la Lazio toccherà a Jashari
L’ammonizione nel derby costringerà Rabiot a saltare il big match di domani. Un’assenza pesantissima, come già dimostrato nel corso della stagione, ma che Allegri spera di alleggerire con Ardon Jashari. Come riportato, infatti, dalla Gazzetta dello Sport, a sorpresa il tecnico rossonero avrebbe deciso di puntare sul centrocampista svizzero e non più su Samuele Ricci, che fino a qualche ora fa sembrava essere il grande indiziato per agire titolare al posto del francese.
Senza dubbio una grande opportunità per Jashari, chiamato a sostituire l’uomo probabilmente più importante negli schemi di Allegri in una partita a dir poco cruciale. Il Milan non vuole arrendersi e vuole provare a tenere aperta la corsa Scudetto: per farlo servirà anche Jashari.