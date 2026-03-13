Milan, ottime notizie da Milanello: il rossonero può esserci già contro la Lazio?

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Allegri sorride

Domenica sera il Milan farà visita a una Lazio desiderosa di dare fastidio ai rossoneri, con il ritorno allo stadio dei tifosi biancocelesti. Allegri non vuole perdere di vista l’Inter e cercherà di affidarsi alla miglior formazione utile per provare superare gli uomini di Sarri. E tra i disponibili potrebbe tornare anche Santiago Gimenez, dopo l’infortunio alla caviglia.

Il messicano punta alla convocazione per Lazio-Milan: le ultimissime

Manca ormai dallo scorso ottobre, da quei 62 minuti contro l’Atalanta prima di dare forfait per cinque lunghi mesi. Ora è tornato ed è pronto a riprendersi la scena per questo finale di stagione. Il tema attaccanti resta delicato in casa Milan, con gli uomini offensivi di Allegri che faticano a trovare la via del gol. E il ritorno del Bebote potrebbe cambiare gerarchie e soluzioni di attacco.

Gimenez contro l'Atalanta
Santiago Gimenez in un contrasto di gioco con Isak Hien durante Atalanta-Milan

D’altronde stesso lui avrà voglia di rivalsa, dopo una stagione e mezza dove non ha brillato più di tanto. Vuole essere protagonista come sta facendo in allenamento dove ha ritrovato anche la via del gol. A riportarlo è Sky Sport, il quale afferma anche che il messicano sta man mano ritrovando la condizione migliore e che la decisione ora spetta solo ad Allegri se convocarlo o meno per Roma.

Antonio Bruzzano

Antonio Bruzzano, giornalista - quasi - sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioMilan, Rompipallone, SpazioNapoli, SpazioJ e SpazioInter. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.
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