Allegri annuncia il ritorno: “Sarà convocato”, poi risposta stupenda sul caso Pulisic-Leao

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita fra Milan e Torino. L’allenatore ha annunciato il ritorno fra i convocati di Santiago Gimenez e ha poi minimizzato in merito al caso Leao, svelando anche come ha tranquillizzato gli animi fra lui e Pulisic.

Allegri annuncia: “Gimenez tornerà fra i convocati”

Allegri in conferenza stampa ha risposto in merito al clima in casa rossonera, sgonfiando le polemiche su Leao e annunciando il ritorno fra i convocati di Gimenez:

“Queste sono cose che succedono all’interno di una stagione. L’unica cosa da fare è rimanere sereni, domani abbiamo una partita importante prima della sosta.Lasciamo perdere quello che è successo e restiamo concentrati su domani. Gimenez sta bene, domani sarà convocato”.

Su Modric, Allegri spende bellissime parole, ma senza esporsi in merito al suo futuro:

“Luka ha portato qualità a livello tecnico, umano e professionale. Vedere n uomo con una passione e un amore così è incredibile. Questo porta positività all’interno dell’ambiente. Futuro? Non ho parlato con lui, ci parlerà la società. Dipende da lui, ha un Mondiale da giocare. Intanto lasciamolo divertire”.

Che risposta su Pulisic e Leao: “Gli ho detto che…”

Sugli obiettivi del Milan, Allegri vede la situazione in questo modo:

“L’Inter ha il destino nelle sue mani per lo Scudetto, noi ce l’abbiamo per la Champions. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita. Bisogna guardare davanti ma anche dietro. Il calcio è meraviglioso per questo: l’equilibrio è fondamentale. Finché non hai raggiunto l’obiettivo devi rimanere concentrato sull’obiettivo”.

La risposta dell’allenatore su come ha sgonfiato il caso Pulisic-Leao è poi stupenda:

“Cosa ho detto a loro? Che chi ha la palla deve vedere chi è smarcato. Quella palla lì non gliel’ha data perché non l’ha visto, ma è capitato anche altre volte: la differenza nel calcio la fa l’ultimo passaggio. Ha Leao ho detto: “Non ti ha visto, altrimenti te la dava”. Non è che ci voleva tanto (ride, ndr)”.

Sul futuro: “Parlo tutti i giorni con Tare”

Su quale sia l’attacco migliore da schierare, Allegri risponde così:

“Finora non avevamo Gimenez. Non ha ritmo partita, infatti durante la sosta vedremo se organizzarne una. Quindi o te lo giochi dall’inizio o alla fine. Stanno tutti bene, da qui alla fine avere 5 attaccanti a disposizione è molto importante. Leao può fare il centravanti, basta vedere che movimenti ha fatto nelle ultime partite, con questi attacchi alla profondità”.

Sulla programmazione del futuro con Tare, il tecnico spiega la situazione: