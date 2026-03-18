Rabbia Leao in Lazio-Milan: BordoCam rivela cos’è successo

di
Leao in campo con la maglia del Milan

Le immagini di BordoCam a Dazn su LazioMilan hanno acceso i riflettori sul momento di forma di Rafael Leao. Nel corso del secondo tempo, il portoghese è stato protagonista di una reazione molto nervosa dopo alcune scelte offensive e la successiva sostituzione, episodio che racconta la frustrazione attuale del numero 10 rossonero.

La rabbia di Leao in campo

Nel secondo tempo della sfida andata in scena allo Stadio Olimpico, Leao non viene servito in profondità da Christian Pulisic, manifestando subito il suo disappunto nei confronti del compagno:

“Cavolo fratello. Dentro, bro.”

Leao in campo
Rafael Leao durante il derby Milan-Inter

Anche il tecnico rossonero, sembra essere d’accordo con Leao, notando come Pulisic avrebbe dovuto servire l’attaccante portoghese. Dopo aver rivisto le immagini al monitor, Massimiliano Allegri si esprime così:

“Dagliela dentro. Con questa lo mette in porta oh, è già due! Ma già due!”

Il momento del cambio e lo sfogo del portoghese

Una volta uscito dal campo, Rafa Leao continua a sfogare tutta la sua frustrazione, riferendosi a Pulisic, senza mezzi termini si rivolge a Max Allegri:

“Deve passare la palla mister!”

Seduto in panchina poi, il nervosismo del numero dieci rossonero non si placa, e in un dialogo con se stesso prosegue nel suo sfogo personale:

Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia… Sempre la stessa cosa.”

Un episodio che evidenzia la tensione del momento e il forte momento di crisi e di coinvolgimento di Leao nei confronti del suo compagno d’attacco.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.
Gestione cookie