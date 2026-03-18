Rabbia Leao in Lazio-Milan: BordoCam rivela cos’è successo

Le immagini di BordoCam a Dazn su Lazio–Milan hanno acceso i riflettori sul momento di forma di Rafael Leao. Nel corso del secondo tempo, il portoghese è stato protagonista di una reazione molto nervosa dopo alcune scelte offensive e la successiva sostituzione, episodio che racconta la frustrazione attuale del numero 10 rossonero.
La rabbia di Leao in campo
Nel secondo tempo della sfida andata in scena allo Stadio Olimpico, Leao non viene servito in profondità da Christian Pulisic, manifestando subito il suo disappunto nei confronti del compagno:
“Cavolo fratello. Dentro, bro.”
Anche il tecnico rossonero, sembra essere d’accordo con Leao, notando come Pulisic avrebbe dovuto servire l’attaccante portoghese. Dopo aver rivisto le immagini al monitor, Massimiliano Allegri si esprime così:
“Dagliela dentro. Con questa lo mette in porta oh, è già due! Ma già due!”
Il momento del cambio e lo sfogo del portoghese
Una volta uscito dal campo, Rafa Leao continua a sfogare tutta la sua frustrazione, riferendosi a Pulisic, senza mezzi termini si rivolge a Max Allegri:
“Deve passare la palla mister!”
Seduto in panchina poi, il nervosismo del numero dieci rossonero non si placa, e in un dialogo con se stesso prosegue nel suo sfogo personale:
“Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia… Sempre la stessa cosa.”
Un episodio che evidenzia la tensione del momento e il forte momento di crisi e di coinvolgimento di Leao nei confronti del suo compagno d’attacco.