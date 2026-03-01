Allegri dopo la Cremonese: “Inter? Spero succeda questo!”, poi l’annuncio su Bartesaghi

Massimiliano Allegri ha parlato dopo Cremonese-Milan: le sue parole sia sul match, sia sul derby contro l’Inter in arrivo e sullo stop di Davide Bartesaghi.

Allegri nel post-partita di Cremonese-Milan

A ‘DAZN’, il mister ha dichiarato:

“La Cremonese è la squadra più complicata con cui giocare contro: abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo e su diverse occasioni. Estupinan è entrato molto bene e questa è la dimostrazione di un gruppo straordinario. Vincere oggi era importante per cancellare la sconfitta contro il Parma, per mettere punti per il nostro obiettivo e per avvicinarci al derby”.

Sul tridente:

“In questo momento è una soluzione a gara in corso. Quando ci sono grandi ritmi anche gli esterni devono lavorare molto: in quel momento della partita c’era bisogno di rinforzi offensivi. Si può giocare anche con i tre davanti e con il doppio mediano. Al momento non mi interessano i moduli, abbiamo un obiettivo troppo grande, con le avversarie che continuano a fare punti, come Napoli, Como e Atalanta“.

Sul finale:

“Nei minuti finali bisogna sempre essere lucidi per costruire un’azione per fare gol. Ora abbiamo una settimana per preparare una partita meravigliosa e poi proseguiremo il campionato”.

Infine, su Bartesaghi: