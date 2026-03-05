Allegri-Real Madrid, il tecnico detta le condizioni per dire sì: due rossoneri coinvolti

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere lontano dal Milan. Dopo il flop Xabi Alonso e con Arbeloa che sembra avere il destino segnato, Florentino Perez è alla ricerca di un allenatore di esperienza che possa tornare a guidare saggiamente il Real Madrid. Come successo già due volte negli ultimi sette anni, il presidente dei Blancos starebbe nuovamente pensando al tecnico livornese. Allegri non chiude le porte ma avrebbe già fissato due priorità nelle richieste al club spagnolo.

Il Real Madrid tenta Allegri: Rabiot e Modric potrebbero seguirlo

Nelle prossime settimane Massimiliano Allegri deciderà se approfondire i dialoghi con il Real Madrid. Secondo ‘Tuttosport’, però, avrebbe già in mente due richieste da presentare a Florentino Perez. La prima è portare con sé Luka Modric, che il tecnico vorrebbe inserire all’interno del suo staff in un ruolo tattico e di gestione spogliatoio. La seconda è acquistare nel corso del mercato estivo Adrien Rabiot, fedelissimo di Allegri

Allegri tra Milan e Real Madrid: gli attriti con la dirigenza potrebbero incidere

