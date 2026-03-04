Momento no per Leao? Arriva la spiegazione: “Pensa a ciò che dicono gli altri…”

Rafael Leao è sempre al centro delle discussioni in casa Milan, con i tifosi che non sembrano apprezzare le sue uscite, spesso giudicate blande. Il calciatore rossonero arriva da un infortunio e sta cercando – nuovamente – continuità, anche se le critiche non smettono di arrivare. Anche Giuseppe Rossi, ex calciatore, ha spiegato il suo momento.

Giuseppe Rossi, ex calciatore, è stato ospite del The Italian Football Podcast, dove ha commentato anche la situazione di Leao. Secondo il Pepito, c’è un problema nella testa del portoghese:

“Non l’ho mai valutato così tanto nemmeno l’anno dello Scudetto. Dopo quella stagione che gli ha permesso di guadagnare quel contratto pazzesco, era inevitabile che tutti gli occhi fossero su di lui. Io penso che spesso sia stato molto compiacente, sta pensando troppo a quello che dicono gli altri, invece di credere e fidarsi di sé stesso. Deve credere nelle sue qualità, ha capacità di cambiare le partite. Se facesse ciò, credo che vivrebbe un periodo migliore” – ha affermato Rossi.