Bartesaghi non fa i conti, il Milan è concentrato sul Torino: “Non guardiamo la classifica”

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Milan-Torino, partita importantissima per continuare a sognare. I rossoneri lo sanno, a partire da Allegri, nonostante le solite dichiarazioni sull’obiettivo Champions League. Il gruppo ci crede ancora, il campionato è ancora lungo. Ne ha parlato Bartesaghi nel pre-partita.

Anche Massimiliano Allegri ha detto la sua sulla partita di quest’oggi, snodo importante per il finale di stagione:

“È una partita importante perché veniamo da una sconfitta. La classifica si è accorciata. Dovremmo essere molto bravi. Troviamo un Torino che sta facendo molto bene, concede poco, sono bravi nelle ripartenza. Servirà una partita ordinata.”

“Fullkrug è un giocatore con caratteristiche diverse, oggi bisognerà fare la partita giusta per portare a casa il risultato.”