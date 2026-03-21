Bartesaghi non fa i conti, il Milan è concentrato sul Torino: “Non guardiamo la classifica”

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Milan-Torino, partita importantissima per continuare a sognare. I rossoneri lo sanno, a partire da Allegri, nonostante le solite dichiarazioni sull’obiettivo Champions League. Il gruppo ci crede ancora, il campionato è ancora lungo. Ne ha parlato Bartesaghi nel pre-partita.
Milan-Torino, Allegri avverte i suoi prima della partita
Anche Massimiliano Allegri ha detto la sua sulla partita di quest’oggi, snodo importante per il finale di stagione:
“È una partita importante perché veniamo da una sconfitta. La classifica si è accorciata. Dovremmo essere molto bravi. Troviamo un Torino che sta facendo molto bene, concede poco, sono bravi nelle ripartenza. Servirà una partita ordinata.”
“Fullkrug è un giocatore con caratteristiche diverse, oggi bisognerà fare la partita giusta per portare a casa il risultato.”
Fuori Leao, dentro Fullkrug: Bartesaghi sprona il compagno
A pochi minuti dalla gara, il terzino rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’impegno contro il Toro:
“Abbiamo sistemato qualcosa che nella scorsa partita è andata male. Oggi cercheremo di fare il meglio possibile.
Con Fullkrug avrò più possibilità di mettere più palloni. Ogni giocatore che gioca davanti ha qualità diverse. Noi pensiamo sempre alle nostre partite, non guardiamo la classifica. Speriamo di ottenere i 3 punti questa sera.”