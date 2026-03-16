Brutte notizie per il Milan dopo la Lazio: non succedeva da più di vent’anni

Il Milan non ha approfittato del match contro la Lazio per accorciare ancora di più le distanze sull’Inter capolista. Anzi, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha eguagliato un dato negativo nella gara persa. Nelle ultime sfide contro la Lazio in Serie A, i rossoneri non sono riusciti a trovare il gol nei primi 45 minuti per tre partite consecutive. Un dettaglio statistico che racconta le difficoltà offensive della squadra e che pesa in termini anche di classifica.

Il dato che arriva dalla sfida con la Lazio: il Milan deve invertire il trend

Il confronto tra Milan e Lazio ha sempre rappresentato una sfida importante nel calendario della Serie A. Questa volta però il dato che emerge riguarda l’andamento dei primi tempi nelle ultime gare tra le due squadre.

Secondo i numeri riportati dopo l’ultima partita, il Milan non è riuscito a segnare nei primi 45 minuti contro la Lazio per tre incontri consecutivi di campionato.

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Per ritrovare una situazione simile bisogna tornare indietro di oltre due decenni. L’ultima volta che il Milan aveva registrato una statistica del genere contro la Lazio risale infatti al periodo tra febbraio 2004 e febbraio 2005.

Il Milan cerca risposte: cosa non ha funzionato?

Per la squadra guidata da Massimiliano Allegri questo dato deve rappresentare soprattutto uno spunto di riflessione. Il Milan continua a lavorare per ritrovare continuità offensiva e maggiore incisività fin dai primi minuti delle partite.

Statistiche come questa non raccontano da sole una stagione, ma aiutano a capire dove bisogna intervenire. Ritrovare efficacia e fiducia davanti alla porta diventa quindi uno dei passaggi chiave per il percorso rossonero nelle prossime settimane.