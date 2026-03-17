Calciomercato Milan, si riparte dalle fondamenta: rivoluzione totale in difesa

La stagione del Milan sin qui è stata ben più che positiva: nonostante la grande distanza dall’Inter capolista e la caduta rossonera a Roma contro la Lazio, con Allegri c’è stato un grande miglioramento in relazione alla passata stagione. Tuttavia, se si vuole puntare a qualcosa in più e puntare a fare un bel cammino anche in Champions League, sono necessari rinforzi pronti in quasi tutti i reparti, a partire dalla difesa. I nomi preferiti in tema calciomercato sono Kim Min-Jae e Andrea Cambiaso, con già consolidata esperienza in Serie A, ma ci sono anche alternative.

Rinforzo di primo livello tra i centrali del Milan: Kim torna in Italia?

Il Milan ha bisogno di aggiunte di qualità per farsi trovare pronto nella prossima stagione e, a partire dal reparto difensivo, sono necessari acquisti di alto livello. Il pacchetto di difensori centrali a disposizione di mister Allegri è tutt’altro che completo: Pavlovic, Tomori e Gabbia sono i titolari, ai quali si è alternato frequentemente de Winter, con Odogu non ancora pronto. Dunque, sono necessarie nuove opzioni: secondo calciomercato.com il nome in pole è Kim MinJae del Bayern Monaco. Le alternative, invece, sono Lisandro Martinez del Manchester United e Nathan Aké del Manchester City.

Cambiaso opzione sulla fascia: è un fedelissimo di Allegri

La stessa fonte mette alla luce la necessità di aggiungere anche un giocatore di fascia per il 3-5-2 allegriano. Il nome preferito dal Milan in ottica calciomercato sarebbe Andrea Cambiaso, il quale ha avuto un rendimento da top alla Juventus sotto la guida del livornese: 38 gare in cui ha realizzato 3 reti e 6 assist. Tuttavia, l’italiano è un fedelissimo anche di Luciano Spalletti e non è scontata la sua partenza. Dunque, vi sono anche profili alternativi, come Dodo della Fiorentina e Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. Tre profili con grande esperienza nel nostro campionato.