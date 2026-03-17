Calciomercato Milan, si riparte dalle fondamenta: rivoluzione totale in difesa

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Calciomercato Milan, Tare valuta vari difensori

La stagione del Milan sin qui è stata ben più che positiva: nonostante la grande distanza dall’Inter capolista e la caduta rossonera a Roma contro la Lazio, con Allegri c’è stato un grande miglioramento in relazione alla passata stagione. Tuttavia, se si vuole puntare a qualcosa in più e puntare a fare un bel cammino anche in Champions League, sono necessari rinforzi pronti in quasi tutti i reparti, a partire dalla difesa. I nomi preferiti in tema calciomercato sono Kim Min-Jae e Andrea Cambiaso, con già consolidata esperienza in Serie A, ma ci sono anche alternative.

Rinforzo di primo livello tra i centrali del Milan: Kim torna in Italia?

Il Milan ha bisogno di aggiunte di qualità per farsi trovare pronto nella prossima stagione e, a partire dal reparto difensivo, sono necessari acquisti di alto livello. Il pacchetto di difensori centrali a disposizione di mister Allegri è tutt’altro che completo: Pavlovic, Tomori e Gabbia sono i titolari, ai quali si è alternato frequentemente de Winter, con Odogu non ancora pronto. Dunque, sono necessarie nuove opzioni: secondo calciomercato.com il nome in pole è Kim MinJae del Bayern Monaco. Le alternative, invece, sono Lisandro Martinez del Manchester United e Nathan Aké del Manchester City.

I nomi per la difesa del Milan
Calciomercato Milan, Kim e Cambiaso per la difesa

Cambiaso opzione sulla fascia: è un fedelissimo di Allegri

La stessa fonte mette alla luce la necessità di aggiungere anche un giocatore di fascia per il 3-5-2 allegriano. Il nome preferito dal Milan in ottica calciomercato sarebbe Andrea Cambiaso, il quale ha avuto un rendimento da top alla Juventus sotto la guida del livornese: 38 gare in cui ha realizzato 3 reti e 6 assist. Tuttavia, l’italiano è un fedelissimo anche di Luciano Spalletti e non è scontata la sua partenza. Dunque, vi sono anche profili alternativi, come Dodo della Fiorentina e Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. Tre profili con grande esperienza nel nostro campionato.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.
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