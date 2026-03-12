Milan, si spinge per il rinnovo di Tomori: cosa manca per chiudere

Fikayo Tomori è da anni una colonna difensiva del Milan. Il centrale inglese, nonostante un periodo di flessione in passato, ha ripreso ad offrire prestazioni davvero positive. Ora si lavora per il suo rinnovo con ottimismo e volontà comune di proseguire il rapporto.

Fiducia di Moretto su Tomori: “Le parti vogliono proseguire insieme”

Il Milan in questa stagione ha trovato grande solidità con l’impiego della difesa a 3. Le scelte non sono varie, ma i titolari sono stati davvero affidabili sin qui: tra loro vi è anche Fikayo Tomori, tornato a disputare incontri di ottimo livello sotto la guida di Allegri. Ecco che, dunque, potrebbe estendere il suo contratto in scadenza nel 2027.

Ecco il punto della situazione fatto dall’esperto di mercato Matteo Moretto su Youtube: